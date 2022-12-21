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من هو «مصطفى البكري» الذي أعلنت أمريكا 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه

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الخارجية الأمريكية
Native
Teads
الأربعاء، 21-12-2022 09:58 ص

خصص برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي مبلغا يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في اعتقال القيادي في "تنظيم القاعدة" علي سيد محمد مصطفى البكري، المعروف أيضا باسم عبد العزيز المصري.

وقال موقع البرنامج التابع لوزارة الخارجية الأميركية إن البكري عضو في "مجلس شورى تنظيم القاعدة" وهو خبير في المتفجرات والأسلحة الكيماوية. ويعتبر من المقربين من زعيمي التنظيم، سيف العدل، وأيمن الظواهري، وأوضح أنه يقيم مع عائلته في إيران.

ويقول "مكافآت من أجل العدالة" إنه قبل انضمامه إلى "القاعدة"، كان البكري عضوا في جماعة "الجهاد الإسلامي" المصرية الإرهابية بقيادة الظواهري، وعمل مدربا في معسكرات تنظيم "القاعدة" في أفغانستان، حيث تولى تدريب المجندين الإرهابيين على استخدام المتفجرات والأسلحة الكيماوية.

وحاول الإرهابي اختطاف طائرة ركاب باكستانية، في ديسمبر 2000. ويُرجح أنه يواصل تدريب إرهابيي "القاعدة" ومتشددين آخرين.

وكانت وزارة الخزانة صنفت البكري في عام 2005 "إرهابيا عالميا".


 

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