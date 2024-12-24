مفاجأة.. سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

أعلنت الحكومة السورية الجديدة (المؤقتة) عن عطلة رسمية يومي 25 و26 من شهر ديسمبر الجاري بمناسبة احتفالات عيد الميلاد السنوية.

وجاء في بيان الحكومة السورية: "تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

وجاء هذا القرار غداة إقدام مسلحين على حرق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية في حماة وسط استنكار شديد لأهالي المنطقة وباقي المحافظات عموما، إلا أن مسؤولا في إدارة العمليات العسكرية، إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية، أكد للأهالي أن الذين أضرموا النار بالشجرة مسلحون ليسو سوريين، مشددا على أنهم سينالون عقابا كبيرا.

من جهته ذكر كاهن رعية السقيلبية أن "الأمن العام تمكن من إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم"، مؤكدا أنه "سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددا".