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بالفيديو..

مجددا .. مشاعل الجلعود تتعرض للاعتداء في الرياض

مشاعل الجلعود
مشاعل الجلعود
 
السبت، 28-11-2020 09:26 ص متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أنه لم يري إلي عدة أيام علي واقعة الاعتداء التي تعرضت لها الناشطة السياحية ، مشاعل الجلعود ، في حائل، إلا أنها تعرضت مجددا للاعتداء في الرياض .
و نشرت الجلعود مقطع فيديو كشفت من خلاله تعرضها للاعتداء بعلبة من " المخللات " في أحد شوارع الرياض ، حيث قذفها بها شخصا ما .
و قالت في مقطع الفيديو أن أحد الأشخاص كان يسير خلفها بسرعة 90 ثم قام بإلقاء العلبة عليها ، لافتة إلي أنها لم  تبلغ الشرطة ، لافتة إلي أن أحد رجال المرور طلب منها الذهاب إلي القسم كلمنها ردت عليه قائلة :" ماني فاضية يابن الحلال اليوم مطر ، وصار عندي بند اسمه " أطلب الله " .
جدير بالذكر أن الناشطة السياحية مشاعل الجلعود قد تعرضت للبصق من أحد الأشخاص في حائل منذ أيام .
 

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