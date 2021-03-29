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مبادرة من بن سلمان لزراعة 50 مليار شجرة مع دول المنطقة

بن سلمان
بن سلمان
 
الإثنين، 29-03-2021 04:04 م متابعات- أمينة عبد العال
أجر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالات هاتفية بعدد من قادة الدول لبحث مبادرة " الشرق الأوسط الأخضر " .

و اتصل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، بن سلمان ، بكلا من الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين و الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت و الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي في جمهورية السودان .

كما اتصل برئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ، حسبما نشرت " صدي " .
جدير بالذكر أن المبادرة التي أطلقها ولي العهد تهدف إلي الشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج لإعادة التشجير في العالم ، لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة والعالم ودورها في تحسين جودة الحياة والصحة العامة .


 

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