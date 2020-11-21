السبت 21 نوفمبر 2020
توقيت مصر 17:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الاهلي وسماد ابو قير في كأس مصر

"ماكرون" يتعرض لصفعة قوية

تحذير قوي من انتشار الجراد بالكويت

بث مباشر لمباراة تشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تفاوت أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه رغم هذا الأمر

الطيران السعودي يفاجئ قمة العشرين بعرض جوي مميز

بث مباشر.. خطاب الملك سلمان في قمة العشرين

حليمة بولند تنجو من الموت بأعجوبة:«بصلي 100 ركعة»

الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار غدًا

سلبية مسحة حازم إمام من فيروس كورونا

ADS
 

الملك سلمان يُغرد على «تويتر» بشأن حدث جلل في المملكة

1604399
الملك سلمان
 
السبت، 21-11-2020 01:20 م المصريون
غرد خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن حدث عظيم في المملكة العربية السعودية.
وأشار الملك سلمان، إلى أن المملكة العربية السعودية تسعد باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تضافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.
وأضاف خادم الحرمين عبر تويتر : “كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار.”
وكتب :" تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم".
واختتم :" كانت مسؤوليتنا – وستظل – المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار".
 

إقرأ ايضا

EktSOotXIAMfa1i

"ماكرون" يتعرض لصفعة قوية

150403

تحذير قوي من انتشار الجراد بالكويت

EnWZ4JQXYAQ3Cmt

الطيران السعودي يفاجئ قمة العشرين بعرض جوي مميز

أخبار متعلقة

LKJKLGJDL

"الجبير" يتحدث عن أمر تاريخي تنتظره السعودية

شخصيات-ناجحة

السعودية تصدر بيانًا رسميًا ضد إسرائيل

Capture

بعد 30 شهرًا.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن «آل الشيخ»

الملك سلمان

بعد تفجير المقابر.. الملك سلمان يلقي خطابًا عاجلًا

الملك سلمان

بعد المتغيرات.. خطاب ملكي يحدد سياسة السعودية داخليًا وخارجيًا

الملك سلمان وولي العهد السعودي

أول رد فعل من الملك سلمان بعد إصابة الرئيس الجزائري بـ كورونا