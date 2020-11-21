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بث مباشر.. خطاب الملك سلمان في قمة العشرين

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الملك سلمان
 
السبت، 21-11-2020 03:06 م المصريون

حرصًا منا على تقديم تغطية شاملة لكافة الأحداث المحلية والدولية والعربية، يقدم موقع "المصريون" بثًا مباشرًا  لخطاب خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، في افتتاح قمة مجموعة العشرين .

 

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