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الصفحة الأخيرة
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بث مباشر.. خطاب الملك سلمان في قمة العشرين
الملك سلمان
السبت، 21-11-2020
03:06 م
المصريون
حرصًا منا على تقديم تغطية شاملة لكافة الأحداث المحلية والدولية والعربية، يقدم موقع "المصريون" بثًا مباشرًا ل
خطاب
خادم الحرمين الشريفين ،
الملك سلمان
بن عبدالعزيز ، في افتتاح قمة مجموعة العشرين .
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السعودية
الملك سلمان
قمة العشرين
خطاب
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