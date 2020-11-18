السعودية.. وقف أربعة قضاة وإحالتهم للتحقيق

الأربعاء، 18-11-2020
01:23 م
المصريون
كشفت وسائل إعلام سعودية، عن صدور قرار من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى
للقضاء السعودي، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، يقضي بكفّ يد 4 كُتّاب عدل،
وإحالتهم لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد
، لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص؛ وذلك لقيامهم
بارتكاب عدد من الوقائع؛ منها مخالفة واجبات الوظيفة العامة والسلوكيات الإدارية،
وإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والاشتغال بالتجارة.
ووفقا لصحيفة سبق، فقد صدر عدد من العقوبات التأديبية بحق مجموعة من
الموظفين في كتابات العدل في مختلف مناطق المملكة، بعد رصد مركز العمليات العدلي
لخلل في الأداء الوظيفي. وبعد التحقيق الإداري تَبَيّن وجود مخالفات وظيفية منها
تردي الإنتاجية، والتأخر والتغيب عن العمل، وعدم خدمة المستفيدين بالجودة والكفاءة
المطلوبة التي تحقق رضاهم.