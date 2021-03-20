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كاميرا مراقبة توثق لحظات صادمة لرجل وسيدة في أحد شوارع الرياض

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السبت، 20-03-2021 01:22 م المصريون

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادم رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع للص يعتدي على سيدة ويسرق حقيبتها بالقوة، داخل حي الجرادية بالعاصمة السعودية الرياض.
ويظهر الفيديو، لحظة انتزاع اللص حقيبة سيدة منتقبة بالقوة وأصابها بطريقة مروعة قبل أن يلوذ بالفرار .
وبدا في الفيديو أن السيدة كانت مع طفلتها وقام اللص بالحديث معها ثم بدأت تنفعل عليه وتبتعد عنه لكنه بدأ يلاحقها بعد أن حاولت الهروب منه إلا أنه أمسكها وخطف منها حقيبتها بعد أن اعتدى عليها ودفعها بقوة حتى ارتطمت بسور وسقطت على الأرض.
وقام بالفرار من الموقع وتركها ملقاة على الأرض ، وظهرت طفلتها الصغيرة وهي تسير تجاه والدتها وهي في حالة إغماء.
وطالب النشطاء بسرعة التوصل إلى "المجرم" وتطبيق أشد العقوبة عليه.

 

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