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السعودية.. وزير التعليم يلغي شرط دخول الجامعة

وزير-التعليم
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الثلاثاء، 28-09-2021 09:12 ص
أعلن وزير التعليم السعودي، حمد آل الشيخ، إلغاء شرط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات.
وأشار إلى أن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة، وجاء ذلك خلال الجلسة الحوارية لـ”برنامج تنمية القدرات البشرية”.
وأوضح “آل الشيخ” أن هناك 3 ركائز لهذا البرنامج: الأولى هي تطوير أساس مرن ومتين للجميع في أنظمة تنمية القدرات البشرية، والثانية إعداد المواطن لسوق العمل، والثالثة إتاحة فرص التعلم المستمر مدى الحياة لكل مواطن.
وأشار آل الشيخ إلى أن الاهتمام بالمواطن في برنامج تنمية القدرات البشرية سيكون من مراحل مبكرة، لأن الهدف إعداد مواطنيكون منافساً في سوق العمل محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على سرعة التوظيف بعد التخرج من الجامعة.
 

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