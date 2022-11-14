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الإمارات..

قرار حكومي بمنع أي زيادة في سعر السلع الاستهلاكية

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سلع
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Teads
الإثنين، 14-11-2022 09:18 ص

أعلنت الحكومة الإماراتية، قرارا جديدا بشأن تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة تحت رقابة ومتابعة وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الأحد، أن حكومة الإمارات قررت منع أي زيادة في سعر سلع استهلاكية أساسية على مستوى المزود أو تاجر البيع بالتجزئة بدون موافقة الوزارة والجهات الحكومية المختصة على مستوى كل إمارة.

وتشمل السياسة 9 سلع أساسية للمستهلكين كونها الأكثر حيوية للمستهلك وتؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام، وهي: "زيوت الطهي، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، القمح"، وتعتبر هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع الاستهلاكية الأساسية بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية، حسب ما جاء في بيان الحكومة.

وذكر التقرير أن هذه قائمة أولية ويمكن إضافة أنواع أخرى من السلع بحسب تطورات الأسعار والممارسات في السوق الوطنية.
 

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