الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

الأحد، 20-12-2020
11:28 ص
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بترقية
(318) من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس"، ثمَّن النائب العام الشيخ
سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع
من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين
– حفظهما الله – للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها
ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل.
وحثَّ النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا
عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى أن يحفظ خادم الحرمين
الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في
ظل القيادة الرشيدة.