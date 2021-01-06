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ضربة جديدة لـ"ترامب" .. هذه المرة من " جورج بوش "

"ترامب" و " بوش "
"ترامب" و " بوش "
 
الأربعاء، 06-01-2021 11:41 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق ،جورج دبليو بوش ، أنه سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 يناير الجاري .
وأضاف فريدي فورد ، في تغريدة علي " تويتر" أن الرئيس و السيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلي الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبه الرئيس هاريس اليمين الدستورية .
ولفت إلي، بوش، الرئيس الثالث و الأربعين للولايت المتحدة هنأ بايدن علي فوزه في الانتخابات منذ الثامن من نوفمبر ، مشيرا إلي أنه سيكون حفل أداء اليمين الثامن الذي يحضره .
جدير بالذكر أن بوش هو الرئيس الجمهوري السابق الوحيد الذي ما زال علي قيد الحياة  .
 

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