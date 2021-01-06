أخيرا.. الأمن يكشف الجهة خلف الهجوم الأخطر في تاريخ أمريكا

الأربعاء، 06-01-2021
09:58 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تمكنت الأجهزة
الأمنية الأمريكية من كشف مجموعة القراصنة
التي كانت وراء الهجوم
الإلكتروني
الأخطر في تاريخ الولايات المتحدة ، والتي تعود إلي روسيا
.
و أعلنت وكالتا الأمن
القومي والسيبيراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومدير الاستخبارات الوطنية أن
القراصنة
اخترقوا
برنامج تنتجه شركة " سولار ويندوز
" ويستخدم في الإشراف علي شبكات المعلومات ، حسبما نشرت " سكاي نيوز
" .
و أشار التقرير إلي
أن القراصنة
من أصول روسية هم الجهة المسئولة عن الاختراق و أعمال القرصنة
المعلوماتية التي تعرضت لها مؤسسات و إدارات حكومية في واشنطن أخيرا و أبرزها
وزارتا الدفاع و الخارجية الأمريكيتان .
و أضاف التقرير أنه
بتوجيه الرئيس دونالد ترامب
فإن الحكومة الاتحادية شكلت مجموعة من تنسيق موحدة
للتحقيق بحوادث القرصنة التي أصابت شبكات الحكومة المعلوماتية ، والتي توصلت إلي
أن لاعبين ذي أصول روسية هم المسئولين عن الاعتداءات التي طالت هذه الشبكات وخلص
التقرير بالأدلة إلي أن القرصنة كانت بهدف التجسس .
جدير بالذكر أن
البيان أفاد أن حجم أعمال القرصنة أصاب حوالي 10 وكالات حكومية و أن عمل مكتب التحقيقات
الفيدرالي يتركز حاليا علي تحديد هوية الضحايا في القطاع الخاص وجمع الأدلة
وتحليلها وتنسيق أعمال حماية الشبكات الحكومية مستقبلا .