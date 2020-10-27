الثلاثاء، 27-10-2020
09:53 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته صباح اليوم أن عملها في
مكافحة تنظيم " داعش
" لم ينته بعد ، وذلك تزامنا مع الذكري السنوية
لاغتيال زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي .
وأضافت :" قبل عام أطلقت الولايات المتحدة
بالاشتراك مع التحالف
الدولي والشركاء المحليين العراقيين والسوريين عملية أطاحت بـ أبو بكر البغدادي
مؤسس و زعيم التنظيم ، لافتة إلي أن تدمير الخلافة الإقليمية لداعش
كان انتصار
كبير في المهمة لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم المتطرف " .
و أكدت الخارجية :" أوضحنا في أقوالنا و أفعالنا أننا لن نسمح لداعش
بإعادة تشكيل نفسه " .
جدير بالذكر أنه في 27 أكتوبر العام الماضي أعلنت الولايات المتحدة
مقتل
إبراهيم عواد السامرائي الملقب بأبو بكر البغدادي بعد هجوم ليلي علي مقر إقامته في سوريا أدي أيضا إلي مقتل
مرافقين آخرين له .