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#كورونا

قفزة جديدة في الإصابات بفيروس " كورونا" في الولايات المتحدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 25-10-2020 02:21 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت جامعة " جونز هوبكنز " الأمريكية أن الولايات المتحدة سجلت لليوم الثاني علي التوالي زيادة غير مسبوقة بأكثر من 80 ألف حالة في حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس " كورونا " المستجد .
 وأشارت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة اليوم الأحد أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 83718 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 83757 إصابة في اليوم السابق.
و أضافت أن حصيلة ضحايا الفيروس التاجي في الولايات المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 914 حالة وفاة جديدة، مقابل 943 وفاة الجمعة.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت منذ بداية الجائحة، حسب بيانات الجامعة، ثمانية ملايين و578 ألفا و63 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 224 ألفا 906 حالات وفاة، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.
 

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