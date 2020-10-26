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أمريكي يعثر علي عملة أثرية عمرها 222 عام

العملة المعدنية
العملة المعدنية
 
الإثنين، 26-10-2020 11:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
عثر الأمريكي شين هيوستون ، علي عملة معدنية قديمة عمرها 222 عام في التراب خارج كنيسة بولاية مين شمال شرق الولايات المتحدة .
وكان شين وهو من تشارلوت بولاية نورث كارولينا في رحلة كشف عن المعادن برفقة صديق من نيو هامشاير عندما عثر علي العملة في وقت سابق من الشهر الجاري ،حسبما نشرت صحيفة " بانجور ديلي نيوز " .
والعملة التي عثر عليها يرجع تاريخها إلي العام 1798 وتنتمي للعقد الأول من تاريخ سك العملات المعدنية في أمريكا الشمالية ، ومن المتوقع أن يباع بمبلغ مائتي دولار لمنه قال أنه لا يعتزم بيعه .
 

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