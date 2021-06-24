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السعودية تصدر أمرًا عاجلًا بشأن الوافدين إلى المملكة

amalsoodia
ا
Native
الخميس، 24-06-2021 09:03 م

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن أن العمالة المنزلية «غير المحصّنة» ينطبق عليها الحجر المؤسسي المنزلي، وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة.
وذكرت الهيئة عبر حسابها في “تويتر” اليوم (الخميس) قائلة : تؤكد الهيئة وفقاً لتعميمها للناقلات الجوية على تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي على القادمين من العمالة المنزلية (غير المحصنة) عدا العمالة المنزلية المرافقة التي ينطبق عليها الحجر المؤسسي المنزلي وذلك تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة.
ودعت الهيئة إلى زيارة موقها الإلكتروني للاطلاع على آلية وإجراءات الحجر المؤسسي، والدليل الإرشادي للمسافر، والاستثناءات التنظيمية لجائحة كورونا، واللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء وغيرها من المعلومات.
وكانت الجوازات السعودية، قد طالبت في وقت سابق جميع القادمين من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة التسجيل لـ اللقاحات إلكترونيا قبل وصولهم إلى السعودية.
وقالت الجوازات السعودية إن هذا القرار يأتي لتسريع إجراءات دخولهم إلى السعودية، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.
وأضافت الجوازات السعودية إن التسجيل يشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين.
واشارت الحوازات السعودية إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا  في المملكة.
 

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