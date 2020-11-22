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فيصل بن فرحان: نبحث عن سبيل لحل الخلاف مع قطر

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فيصل بن فرحان
 
الأحد، 22-11-2020 05:26 م المصريون

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تستمر في البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر، مضيفا أن الرياض لديها علاقات طيبة وودية مع تركيا.
وأوضح في حديثه لوكالة "رويترز" أن حل الخلاف مع قطر "مرهون بعلاج مخاوف أمنية مشروعة".
وأضاف أن المملكة لديها علاقات "طيبة ورائعة" مع تركيا ولا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية.
يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل أول أمس الجمعة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنسيق الجهود المبذولة ضمن أعمال قمة العشرين، كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.
كما هنأ "أردوغان" السعودية اليوم الأحد، بنجاح قمة العشرين التي ترأستها، خلال كلمته التي ألقاها في القمة، عبر الاتصال المرئي.
 

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