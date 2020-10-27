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مفاجاة.. إنشاء خط سكة حديد يربط السعودية بهذه الدولة

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مفاجاة.. خط سكة حديد يربط السعودية بهذه الدولة
 
الثلاثاء، 27-10-2020 03:02 م

كشف مسئول سعودي اليوم الثلاثاء، عن طرح مشروع سكة حديد يربط بلاده بالمملكة الأردنية.

وقال السفير السعودي في الأردن، نايف بن بندر السديري، أن لدى الأردن والسعودية صندوقًا استثماريًا مشتركًا، واصفًا إياه بالمشروع الاستثماري الضخم للمستقبل.


وذكر في حديثه لبرنامج "العاشرة" الأردني، أن "رأس مال الصندوق الاستثماري المُعلن يقدر بـ 3 مليارات دولار.


وأشار السفير إلى أنه تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مدينة طبية عالمية تضم مستشفى وجامعة طبية في عمّان تقدر تكلفته بـ 400 مليون دولار، قائلاً: نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق.


وتوقع أن يوفر المشروع نحو 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب، ويوفر 300 سرير.


وأشار إلى مشاريع أخرى سيطرحها الصندوق، أبرزها مشروع سكة حديد يربط جنوب الأردن من العقبة يمر بمعان وصولاً إلى عمّان وهو "المشروع الأضخم على الإطلاق بين البلدين.


وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليارات دولار العام الماضي، مشيرًا إلى أن المملكة العربية تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة، وذلك في حديثه عن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع المملكتين، مضيفًا أن السعودية "أكبر شريك تجاري" للأردن.

ويدرس المسؤولون في الصندوق مشروعًا يتعلق بالخدمات التكنولوجية لتقدم للسوق الأردني وفق السديري. ويرى أن الأردن لديه فرص استثمارية ضخمة أهمها في مجال السياحة.
 

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