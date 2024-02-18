فيديو يهز السعودية.. امرأة تدهس 4 نساء بطريقة صادمة
الحادث
الأحد، 18-02-202412:06 م
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو صادما لحادث دهس 4 سيدات أمام أحد المتاجر.
ودهست سيارة فارهة 4 سيدات كانوا يجلسن مقابل أحد المتاجر، بعدما فقدت قائدتها السيطرة عليها، وفور وقوع الحادث تحرك المارة بسرعة لإنقاذ النساء، حيث تبين تعرض سيدتين منهم لإصابات بالغة.
وعبر حسابة على منصة "إكس" أكد "المرور السعودي" تمت متابعة الحادث على الفور، والذي نتج عنه إصابة امرأتين، وأوضح أنه جرى إحالة قائد السيارة وهي سيدة إلى الهيئة المرورية.
ويكشف الفيديو، الذي لاقى رواجا كبيرا داخل السعودية وخارجها، عدم قدرة قائد السيارة على السيطرة عليها، أثناء محاولة إيقافها في موقف عام، وعلى أثر ذلك تم دهس سيدتين كانتا تجلسان على الرصيف المواجه للسيارة، التي ارتدت للخلف، وكتب القدر النجاة للسيدتين، ولم يحدد المرور السعودي مكان وقوع الحادث.