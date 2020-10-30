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فرنسا تكشف تورط قطر في العمليات الإرهابية الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 12:57 م متابعات- أمينة عبد العال
بالتزامن مع العمليات الإرهابية التي تتعرض لها فرنسا حاليا ، عاد دور قطر للظهور مرة أخري خاصة بعد عزم السلطات الفرنسية وتصريحاتها عن عزمها للتصدي للجماعات الإسلامية .
وكان كتاب " أوراق قطر " الذي صدر عم 2019 للصحفيين الاستقصائيين ،جورج مالبرونو و كريستيان شيسنو ، قد رسم صورة مفصلة عن دعم قطر لتنظيمات وجمعيات متشددة في فرنسا و أوربا سواء تحت غطاء العمل الخيري أو إقامة دور العبادة والمراكز الإسلامية ، مؤكدين أن الدوحة أغدقت أموال طائلة علي جمعيات الأخوان التي تتحمل مسئولية دفع أفراد الجالية نحو التطرف ، حسبما نشرت " الوطن " .
و استند الكتاب إلي 140 وثيقة جري نشرها لأول مرة ، لافتا إلي أن قطر قدمت ما يقارب من 80 مليون دولار إلي جماعات مرتبطة بتنظيم الإخوان .
جدير بالذكر أن فرنسا تعرضت الأيام الماضية للعديد من الهجمات الإرهابية أخرها في مدينة نيس جنوب البلاد حيث قتل 3 أشخاص علي يد شاب من تونس منفذا عمليته بسكين ، كما تعرضت لحادث نحر لأستاذ التاريخ الفرنسي علي يد شاب شيشاني بعد عرضه لرسوم وصفت بالمسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم .  
 

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