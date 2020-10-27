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" تهديدات إرهابية " والشرطة الفرنسية تطلق تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-10-2020 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
أطلقت الشرطة الفرنسية مساء أمس تحذيرات بسبب تهديدات إرهابية عالية المستوي في البلاد  .
وكانت الشرطة في وقت سابق أخلت كحطة بارديو لقطارات في ليوم شرق العاصمة باريس بعد إنذار بوجود قنبلة قائلة أنها تنفذ عملية في محطة بارديو للسكك الحديدية .
و أشارت الشرطة إلي أنه تم اعتقال شخص و أن المحطة أخليت لافتة إلي أن فريق لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة مبينة أنها فرضت طوق أمني علي المكان وبدأت عمليات تفتيش .
وكانت معلومات وردت للشرطة من امرأة بمحطة قطار في ليون أبلغت عن وجود قنبلة ، كما هدد شخص بتفجير محطة قطار في ليون ، فيما أكدت مصادر أخري نقلا عن الشرطة أن التهديد بوجود قنبلة بلاغ كاذب .
و أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلي أن امرأة كانت تحمل حقائب هددت بتفجير نفسها.
جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية قد أعلنت قبل أسبوع القضاء علي معتد هاجم مدرس و قطع رأسه في شمال غرب العاصمة باريس علي خلفية رسوم مسيئة للرسول .
 

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