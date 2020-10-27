الثلاثاء، 27-10-202009:53 صمتابعات- أمينة عبد العال
أطلقت الشرطة
الفرنسية مساء أمس تحذيرات بسبب تهديدات إرهابية عالية المستوي في البلاد .
وكانت الشرطة في وقت
سابق أخلت كحطة بارديو لقطارات في ليوم شرق العاصمة باريس بعد إنذار بوجود قنبلة
قائلة أنها تنفذ عملية في محطة بارديو للسكك الحديدية .
و أشارت الشرطة إلي
أنه تم اعتقال شخص و أن المحطة أخليت لافتة إلي أن فريق لتفكيك المفرقعات موجود في
المحطة مبينة أنها فرضت طوق أمني علي المكان وبدأت عمليات تفتيش .
وكانت معلومات وردت
للشرطة من امرأة بمحطة قطار في ليون أبلغت عن وجود قنبلة ، كما هدد شخص بتفجير
محطة قطار في ليون ، فيما أكدت مصادر أخري نقلا عن الشرطة أن التهديد بوجود قنبلة
بلاغ كاذب .
و أشارت بعض وسائل
الإعلام المحلية إلي أن امرأة كانت تحمل حقائب هددت بتفجير نفسها.
جدير بالذكر أن
الشرطة الفرنسية قد أعلنت قبل أسبوع القضاء علي معتد هاجم مدرس و قطع رأسه في شمال
غرب العاصمة باريس علي خلفية رسوم مسيئة للرسول .