" تهديدات إرهابية " والشرطة الفرنسية تطلق تحذيرات

ارشيفية

أطلقت الشرطة الفرنسية مساء أمس تحذيرات بسبب تهديدات إرهابية عالية المستوي في البلاد .

وكانت الشرطة في وقت سابق أخلت كحطة بارديو لقطارات في ليوم شرق العاصمة باريس بعد إنذار بوجود قنبلة قائلة أنها تنفذ عملية في محطة بارديو للسكك الحديدية .

و أشارت الشرطة إلي أنه تم اعتقال شخص و أن المحطة أخليت لافتة إلي أن فريق لتفكيك المفرقعات موجود في المحطة مبينة أنها فرضت طوق أمني علي المكان وبدأت عمليات تفتيش .

وكانت معلومات وردت للشرطة من امرأة بمحطة قطار في ليون أبلغت عن وجود قنبلة ، كما هدد شخص بتفجير محطة قطار في ليون ، فيما أكدت مصادر أخري نقلا عن الشرطة أن التهديد بوجود قنبلة بلاغ كاذب .

و أشارت بعض وسائل الإعلام المحلية إلي أن امرأة كانت تحمل حقائب هددت بتفجير نفسها.

جدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية قد أعلنت قبل أسبوع القضاء علي معتد هاجم مدرس و قطع رأسه في شمال غرب العاصمة باريس علي خلفية رسوم مسيئة للرسول .

