الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:12 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

اتهام جديد بالاغتصاب لحفيد مؤسس الأخوان

طارق رمضان
رمضان
 
الجمعة، 23-10-2020 10:59 ص وكالات- الدويني فولي
وجهت السلطات الفرنسية للمرة الخامسة، تهمة الاغتصاب للداعية السويسري المصري الأصل طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان، يوم الخميس.

وكانت المشتكية ”منى ربوج“ قد بدأت متابعة طارق رمضان منذ 2018، مؤكدة أنها تعرضت للاغتصاب من طرفه 9 مرات في فرنسا ولندن وبروكسيل.

واتهامها هذا هو الذي دفعه يوم 5 يونيو 2018 للاعتراف وهو قيد الاعتقال، بأنه سبق أن أقام علاقات حميمة خارج إطار الزواج، مع المعنية بالأمر والمدعيات الأخريات، لكنه أكد أن جميعها كانت برضاهن، وقدم للمحققين أكثر من 300 فيديو وألف صورة لإثبات ذلك، حسب موقع ”اوروب1“ الفرنسي.

وقالت هيئة دفاع حفيد حسن البنا بعد التحقيق مع موكلهم بمحكمة باريس: ”ليس هناك أي جديد في التحقيق منذ عامين، وهذا الاتهام هو إجراء شكلي محض لتنظيم مواجهة قريبة بين الطرفين“.

أما محامي المشتكية ”اريك موران“  فكان له رأي آخر، حيث اعتبر الأمر ”مرضيا“، وبمثابة ”منعطف قوي“ في الملف، مشيرا إلى أن ”التحقيقات توصلت لكون تصريحات موكلته موثوقة وثابتة“.

وأضاف موران: ”لا يتعامل قانون الإجراءات الجنائية مع لوائح الاتهام الرسمية، بل مع القرائن الجادة والمتسقة، والتي لاحظها القضاة بشكل كامل الآن“.

وأفرجت السلطات الفرنسية عن رمضان البالغ من العمر 58 عاما، لمتابعته في حالة سراح، مع وضعه تحت المراقبة القضائية التي تم تخفيفها مؤخرا بأن يثبت حضوره مرتين في الشهر في مركز الشرطة، مع الإذن له بالاستجابة لاستدعاء العدالة السويسرية، التي تتابعه بدورها بتهمة الاغتصاب.

ومنى ربوج البالغة من العمر 47 عاما، هي إحدى الشاهدات الرئيسيات في قضية المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، الذي اتهم باغتصاب عاملة فندق.
 

إقرأ ايضا

5f9d97019f614

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

1046845303_0_208_3071_1870_1000x541_80_0_0_72dca49af49708e8579d72e1da3b996f

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

thumbs_b_c_169d742be2ccd4172129b987c159145b

خطورة "كورونا" تزداد.. إعلان الإغلاق العام في بريطانيا

أخبار متعلقة

Capture

متطرفون في فرنسا يطعنون مسلمتين تحت برج إيفيل

download

مستشار "بن زايد": "هناك غلو إسلامي وما تفعله فرنسا أمر حسن"

ارشيفية

34 عملية أمنية ضد شخصيات وجمعيات الإسلام السياسي في فرنسا

5f8e99f44236045ff66b1a29

وزير فرنسي يصدم ماكرون في قضية مقتل مدرس التاربخ

الشرطة الفرنسية

فرنسا تشتعل بعد نشر صور جديدة تمثل النبي

الرئيس الفرنسي

إجراءات غير متوقعة من الرئيس الفرنسي ردا علي هجمة باريس