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فضيحة في مطار الدوحة و استراليا تتدخل

مطار الدوحة الدولي
مطار الدوحة الدولي
 
الإثنين، 26-10-2020 01:46 م متابعات- أمينة عبد العال
وجهت أستراليا انتقادات للقائمين علي مطار الدوحة بعد واقعة الكشف المهين علي النساء بالمطار واصفة إياه بأنه اعتداء و أمر مزعج .
و أشارت وزيرة الخارجية الاسترالية ، ماريس باين ، إلي أن النساء أتصلن بالحكومة وهن بالمطار و تواصلت السلطات الاسترالية بالسفير القطري في انتظار تقرير يبين حقيقة ما حدث .
و قالت أحد شهود العيان وتدعي ، كيم ميلز ،  عن تفاصيل الرحلة التي خاضتها عبر طائرة تابعة للخطوط القطرية بين الدوحة و مدينة سيدني ، أن المسئولين بشركة الطيران قاموا بإخراج 9 نساء من الطائرات وفحصوهن بطريقة مهينة داخل سيارة  إسعاف لافتة إلي أنها كانت ضمن السيدات لكن لم يتم فحصها بسبب تجاوزها الـ 60 عام .
جدير بالذكر أن السلطات القطرية عثرت علي طفل مولود في حمامات مطار حمد الدولي لذلك قررت تفتيش السيدات لفحصهن و معرفة من منهم والدة المولود .
 

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