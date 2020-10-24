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سجن فتاة في فرنسا.. بسبب تعليقها :" أستاذ التاريخ يستحق الموت "

القضاء الفرنسي
ارشيفية
 
السبت، 24-10-2020 01:07 م متابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة فرنسية في ، بيزانسون " شرق " حكم بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ علي طالبة تدرس البيولوجيا بعد إدانتها بتهمة تمجيد الإرهاب لأنها كتبت علي موقع التواصل " الفيسبوك " أن أستاذ التاريخ صمويل باتي الذي قطع رأسه كان يستحق الموت .
وستخضع الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عام لدورة المواطنة لمدة 6 أشهر ، وهي تنتمي لعائلة مسلمة و تؤكد أنها تمارس ديانتها في منزلها لافتة إلي أنها فرت من الجزائر .
و كانت الفتاة قد علقت علي مقال لصحيفة " ليست ريبوبليكان " علي صفحتها علي الفيسبوك والذي تناول مسيرة المعلم وتطالب بتكريمه ، قائلة " لا يستحق قطع الرأس لكن أن يموت .. نعم " ، و أبلغ عنها مستخدم علي منصة فاروس مما أديإلي توقيفها في جامعة بيزانسون وحبسها للتحقيق لدي الشرطة .
و قالت الفتاة في المحكمة أنها آسفة لكتابة هذا التعليق و تعتذر و تعارض ما كتبته مؤكدة أنها حذفت مساء اليوم نفسه التعليق الذي كتبته بتسرع ودون تفكير " .
 

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