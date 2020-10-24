سجن فتاة في فرنسا.. بسبب تعليقها :" أستاذ التاريخ يستحق الموت "
ارشيفية
السبت، 24-10-202001:07 ممتابعات- أمينة عبد العال
أصدرت محكمة فرنسية في ، بيزانسون " شرق " حكم بالسجن 4 أشهر مع
وقف التنفيذ علي طالبة تدرس البيولوجيا بعد إدانتها بتهمة تمجيد الإرهاب لأنها
كتبت علي موقع التواصل " الفيسبوك " أن أستاذ التاريخ صمويل باتي الذي
قطع رأسه كان يستحق الموت .
وستخضع الفتاة التي تبلغ من العمر 19 عام لدورة المواطنة لمدة 6 أشهر ، وهي
تنتمي لعائلة مسلمة و تؤكد أنها تمارس ديانتها في منزلها لافتة إلي أنها فرت من
الجزائر .
و كانت الفتاة قد علقت علي مقال لصحيفة " ليست ريبوبليكان " علي
صفحتها علي الفيسبوك والذي تناول مسيرة المعلم وتطالب بتكريمه ، قائلة " لا يستحق
قطع الرأس لكن أن يموت .. نعم " ، و أبلغ عنها مستخدم علي منصة فاروس مما
أديإلي توقيفها في جامعة بيزانسون وحبسها للتحقيق لدي الشرطة .
و قالت الفتاة في المحكمة أنها آسفة لكتابة هذا التعليق و تعتذر و تعارض ما
كتبته مؤكدة أنها حذفت مساء اليوم نفسه التعليق الذي كتبته بتسرع ودون تفكير
" .