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فاجعة لأسرة سعودية تعطلت سيارتهم على قضيب القطار

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فاجعة لأسرة سعودية تعطلت سيارتهم على قضيب القطار

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الحادث
Native
Teads
السبت، 06-08-2022 08:31 ص


أسفر حادث مروع وقع بين قطار ومركبة في النمسا، عن فاجعة لعائلة سعودية، إذ راح ضحية الحادث أب وطفله البالغ من العمر 4 أعوام، في حين نجا من الحادث زوجته وطفلان آخران.

وكشف المغرد «محمد الشريف» (أحد أقارب الزوج المتوفى) عبر حسابه في «تويتر»، فإن مركبة العائلة علقت في سكة حديدية لقطار في النمسا، ونجح الزوج في إخراج زوجته وطفليه، وعند عودته لإخراج طفله البالغ من العمر 4 أعوام الذي كان داخل المركبة على مقعد الأطفال، اصطدم القطار بالمركبة ما أسفر عن وفاة المواطن وطفله.

ووفقا لتقارير إعلامية نشرتها صحيفة "عكاظ"، فإن المواطن كان يقضي إجازة مع أسرته، ووقع الحادث عند ما يسمى بـ«معبر إيجر» على سكة حديد لقطار في مدينة سانت يوهان بولاية تيرول في النمسا، وكان القطار متوجها من منطقة كيتزبوهيل إلى سانت يوهان، ولم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب، وأسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر 4 أعوام ووالده البالغ من العمر 35 عاما الذي كان يكافح من أجل إنقاذ طفله.

وأعلنت الشرطة النمساوية أمس (الخميس) وفاة المواطن وطفله جراء الإصابات الخطيرة بعد نقلهما إلى أحد المستشفيات في سانت يوهان، فيما نجت الأم (34 عاما) وطفلان آخران (7 و11 عاماً) من الحادث دون أن يصابوا بأذى.
 

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