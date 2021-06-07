عطل فني يرغم كامالا هاريس للعودة للولايات المتحدة وإلغاء رحلتها إلي جواتيمالا

الإثنين، 07-06-2021
10:46 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أرغم عطل فني
في الطائرة التي كانت تستقلها نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا
هاريس علي عودتها إلي الولايات المتحدة
و إلغاء أول رحلة خارجية لها إلي جواتيمالا
.
و صرحت هارئيس للصحفيين بأنها بخير قائلة:" أنا بخير .. أنا بخير..
قمنا جميعا بتلاوة صلاة صغيرة لكننا في حالة جيدة" بعد خروجها من الطائرة
التي هبطت في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، حسبما نشرت " سكاي نيوز".
و أشار سيمون ساندرز المتحدث باسم هاريس أن نائبة الرئيس ستستقل طائرة أخري
ولا يتوقع حدوث تأخير كبير في برنامج رحلتها، لافتا إلي أنها مسألة فنية ولا توجد
مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة.
جدير بالذكر أن هاريس
ستزور غواتيمالا والمكسيك هذا الأسبوع حاملة رسالة أمل إلى منطقة ضربها كوفيد-19 ولمعالجة
الأسباب الجذرية للهجرة من المنطقة، إحدى القضايا الشائكة التي تواجه البيت الأبيض.