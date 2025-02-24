طائرة أسقطت 7 قنابل.. جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال حسن نصرالله

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو وثق لحظة اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بالتزامن مع مراسم تشييعه في بيروت.

وأظهر الفيديو لحظة القصف الإسرائيلي المكثف على الضاحية الجنوبية الذي أدى لمقتل نصر الله.