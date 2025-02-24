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طائرة أسقطت 7 قنابل.. جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال حسن نصرالله

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الإثنين، 24-02-2025 10:53 ص

 

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو وثق لحظة اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بالتزامن مع مراسم تشييعه في بيروت.

وأظهر الفيديو لحظة القصف الإسرائيلي المكثف على الضاحية الجنوبية الذي أدى لمقتل نصر الله.

وكتب حساب الجيش الإسرائيلي: "في 27 سبتمبر 2024 الساعة 6:21 مساء. وكجزء من عملية "النظام الجديد"، قضى الجيش الإسرائيلي على حسن نصر الله، زعيم منظمة حزب الله الإرهابية، ومعه علي كركي، قائد الجبهة الجنوبية، وغيرهم من كبار القادة في مقر حزب الله تحت الأرض في بيروت، إلى جانب البنية التحتية العسكرية الإضافية، في عدة ضربات متزامنة".

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