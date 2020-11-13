ضبط مصنع لترويج الخمور في مكة

مصنع لترويج الخمور في مكة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية مصنع لترويج الخمور داخل احدي الاستراحات بمنطقة الراشدية في مكة المكرمة .

و قال رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي أنه تم رصد الاستراحة بمنطقة الراشدية في مكة المكرمة والتي تديرها عمالة مخالفة حيث تم مداهمة الموقع في الحال و العثور علي كمية كبيرة من الخمور مخزنة داخل حاويات ذات أحجام كبيرة .

و أشار إلي أن الجهات الأمنية المشاركة أطاحت بأحد العمالة المخالفة التي تدير الاستراحة من جنسية عربية و جري اتخاذ اللازم و استكمال الإجراءات لافتا إلي أنه تم إتلاف 4380 لتر من المسكرات و 20 حاوية سكر إضافة إلي مصادرات الأدوات المستخدمة في عملية التصنيع و تطهير الموقع حسب الإجراءات الصحة المتبعة .





















