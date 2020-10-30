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إجراءات عاجلة من شئون الحرمين للمعتمرين

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 11:21 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن متحدث رئاسة شئون الحرمين ، هاني حيدر ، أن الرئاسة ركزت علي تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة المعتمرين ، لافتا إلي أبرز استعدادات الرئاسة للمرحلة الثالثة من العمرة .
و أضف في مداخلة هاتفية إلي أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومن أهمها تجنيد كافة الخدمات التي تكفل انسيابية الدخول والخروج من المسجد الحرام ، لافتا إلي أنه سيتم زيادة أعداد الأبواب والمداخل التي يدخل منها المعتمرين إلي صحن المطاف و إلي المسعى .
و أضاف أن الرئاسة رفعت الطاقة البشرية من العاملين الذين يتولون تعقيم المسجد الحرام مشيدا بوعي المعتمرين والمصلين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية مؤكدا أن ذلك ساهم بنجاح المرحلة الأولي والثانية من العمرة .
 

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