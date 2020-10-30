إجراءات عاجلة من شئون الحرمين للمعتمرين

الجمعة، 30-10-2020
11:21 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن متحدث رئاسة شئون الحرمين
، هاني حيدر ، أن الرئاسة ركزت علي تطبيق
الإجراءات الاحترازية حرصا علي سلامة المعتمرين
، لافتا إلي أبرز استعدادات
الرئاسة للمرحلة الثالثة من العمرة .
و أضف في مداخلة هاتفية إلي أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة ومن أهمها
تجنيد كافة الخدمات التي تكفل انسيابية الدخول والخروج من المسجد الحرام
، لافتا
إلي أنه سيتم زيادة أعداد الأبواب والمداخل التي يدخل منها المعتمرين
إلي صحن
المطاف و إلي المسعى .
و أضاف أن الرئاسة رفعت الطاقة البشرية من العاملين الذين يتولون تعقيم
المسجد الحرام
مشيدا بوعي المعتمرين
والمصلين والتزامهم بالإجراءات الاحترازية
مؤكدا أن ذلك ساهم بنجاح المرحلة الأولي والثانية من العمرة .