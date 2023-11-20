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ضابط إسرائيلي يكشف عن تصرف غريب للجنود يعرضهم للقتل على يد المقاومة في غزة

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جنود
الإثنين، 20-11-2023 10:17 ص



كشف ضباط في الجيش الإسرائيلي عن سلوك غريب لبعض الجنود في غزة، مشيرين إلى إنه قد يعرض القوات للخطر في مواجهة حركة حماس داخل القطاع.

وقال قائد دبابة في الجيش الإسرائيلي إنه شاهد جنودا يلعبون كرة القدم، وآخرين يسبحون في مياه شواطئ غزة، أو يرسمون على جدران منازل الفلسطينيين، أو يزرعون أشجارا، حسب صحيفة "جيروسالم بوست".
وبحسب الصحيفة، فمن بين تلك السلوكيات أيضا تم تسجيل بعض التعليقات للجنود على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووصف أحد المحاربين القدامى في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، إحدى الحالات التي شهد فيها وصول خزانات الوقود إلى عمق غزة، قائلا: "تم تلقي رسالة حول اشتراك المركبات الثقيلة (ناقلات الجنود المدرعة والدبابات والجرافات) في مسابقة لمعرفة من سيصل إلى وجهته أولا. لا يوجد انضباط".
وأضاف: "في إحدى المرات انتهى الأمر باصطدام بين مركبتين ثقيلتين مما أدى إلى وقوع أضرار، وكاد أن يؤدي إلى سقوط ضحايا من الجنود. هذا يشير إلى مشاكل انضباطية عميقة في المنطقة ويجب معالجتها بسرعة".
ورد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التقارير، قائلا إن "سلوك الجنود وكلماتهم الواردة في السجلات لا تتماشى مع أوامر وقيم الجيش الإسرائيلي المتوقعة من الجنود عند أداء واجباتهم. يتم التعامل مع كل حالة على حدة".

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