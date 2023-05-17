



أثارت جماعة تطلق على نفسها القربان في محافظة ذي قار بالعراق، الرعب بصفوف المجتمع العراقي بعدما أقدم أحد أفرادها على الانتحار شنقاً مؤخراً بواسطة حبل داخل أحد المواكب الحسينية.

وبحسب، وكالة شفق نيوز العراقية، فإن "هذه الجماعة يقول أفرادها إنهم يعبدون الخليفة علي وإنهم بين الحين والآخر يجرون قرعة فيما بينهم، ومن يظهر اسمه يذهب قرباناً له".

وتابعت نقلا عن مصدر محلي أنه " تم تسجيل 3 حالات انتحار في ذات المكان، والموكب الحسيني يقع جنوبي الناصرية".

وأشار المصدر، إلى أن "أفكار هذه الجماعة أثارت الرعب بصفوف المجتمع المحلي جنوبي محافظة ذي قار".

ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة التواصل والإخاء الاجتماعية، سجلت أكثر من 24 حالة انتحار انتهت بوفاة أصحابها في مدينة الناصرية العراقية وضواحيها، فيما تم تسجيل العشرات من حالات الانتحار غير المكتملة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.