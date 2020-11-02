شاهد.. مصري يهشم 56 سيارة في إيطاليا

وثق مقطع فيديو نشرته صحيفة “لا بوث دى بولثاندو” الإيطالية،
قيام مصري أربعيني على تحطيم زجاج 56 سيارة في شارع فيا دي كولي الباني بالعاصمة روما.
وذكرت الصحيفة، أن الشرطة الإيطالية تلقت عشرات المكالمات
من سكان الشارع الذى شهد هذه الواقعة الغريبة، بعدما سمعوا صوت تكسير زجاج السيارات.
وأكد شهود العيان للشرطة الإيطالية، قيام الرجل، البالغ من
العمر 45 عامًا، بتدمير السيارات بماسورة حديدية، بحسب “صدى البلد”.
وأكدت الصحيفة أن بعض السكان حاولوا تهدئته أو معرفة السبب
الرئيسي لغضبه، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل إلى أن جاءت الشرطة واعتقلته وتم
اتهامه بالحاق ضرر جسيم وتهديدات كبيرة للسكان.