شاهد.. ضبط 10 أشخاص أثناء ممارسة الجنس في الكويت





ضبطت جهات الأمن الكويتية 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، إثر اتهامهم بممارسة الرذيلة نظير مبالغ مالية.

وأصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا عبر حسابها بموقع تويتر، كشفت خلاله تفاصيل التهم الموجهة للمضبوطين، الذين نُشرت صورهم مع تمويه ملامحهم.

قالت الوزارة: "استمرارًا لرصد ومتابعة الظواهر المخالفة للآداب العامة كافة، ضبطت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارتي مباحث محافظة مبارك الكبير وحولي، 10 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأضافت: "تمت إحالة المتهمين لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة بحقهم".



