الكويت تصدر بيانًا هامًا بعد فيديو الإساءة للسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو لشخص يسئ إلى السعودية، الأمر الذي أثار موجة غضب لدى السعوديين.



من جانبها أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا، قالت فيه:"

وزارة الداخلية لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضافت :" بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة، تؤكد الوزارة أنه تم إحالة الواقعة الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية".

واستطردت الداخلية الكويتية :" فإن وزارة الداخلية لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل. وتؤكد وزارة الداخلية محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأنهت البيان بالقول :" وتهيب الوزارة بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة".