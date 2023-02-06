شاهد.. تغريدة مثيرة لباحث أجنبي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا قبل يومين





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، تغريدة مثيرة للجدل لباحث هولندي توقع قبل أيام زلزال تركيا وذكر الدول الني ستتأثر بالزلزال.

ونشر الخبير الهولندي والباحث في شؤون الزلازل فرانك هوغيربيتس تغريدة على "تويتر" توقع خلالها زلزال تركيا بدقة قبل 3 أيام من وقوعه وذكر الدول الني ستتأثر بالزلزال.

وذكر هوغيربيتس في 3 فبراير الحالي أي قبل 3 أيام، عن زلزال سيحدث بقوة 7.5 درجة مئوية في منطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان).

وحتى اللحظة لم تظهر الأضرار الحقيقية المادية والبشرية التي نتجت عن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان الدول المجاورة متل لبنان وسوريا والعراق والأردن ومصر، لكن هناك ما يقرب من 280 قتيلًا في تركيا واكثر من 2300 مصاب، كما وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 125 قتيلًا في سوريا و600 مصاب.

