سقوط المئات بين قتلى ومصابين.. زلزال مدمر يضرب تركيا وتطلب المساعدات الدولية





أعلنت السلطات التركية، طلب المساعدة الدولية بعد الزلزال المدمر الذي أسفر عن انهيار عدد كبير من المباني السكنية والتي أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين.

ودعت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا بعد اجتماعها مع وزارة الخارجية التركية إلى تقديم مساعدات دولية طالبة المساعدة "في مجال البحث والإنقاذ في المدن، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أعلنت عن سقوط 76 قتيلا وإصابة 440 آخرين في 7 ولايات جراء "زلزال قهرمان مرعش" الذي بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر فجر الإثنين

الجدير بالذكر أن أكثر المحافظات التي تأثرت بـ"شدة" من الزلزال في عموم تركيا هي قهرمان مرعش وهاطاي وعثمانية وغازي عنتاب وسانلي أورفة وغازي غنتاب.