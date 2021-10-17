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سماء غائمة وضباب علي هذه المناطق بالمملكة

ارشيفية
ارشيفية
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الأحد، 17-10-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم الأحد 17 أكتوبر في المملكة.
وأشار المركز في بيانه الذي تداولته الصحف المحلية إلي أن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها التدريجي على مناطق الجوف والحدود الشمالية، تبوك وحائل، وتكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، مع فرصة لتكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر، وتنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر، حسبما نشرت "وكالة الأنباء السعودية" .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50كم/ساعة وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الجزء الغربي بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الشرقي بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
 

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