سعود بن سلمان يوجه رسالة للدفاع الجوي السعودي (صورة)

السبت، 27-02-2021
09:03 م
بعث الأمير سعود بن سلمان برسالة للدفاع الجوي ببلاده عبر حسابه على "تويتر".
ونشر بن سلمان صورة للدفاع الجوي السعودي مرفقة برسالته "شكرًا".
وجاء هذا عقب اعتراض التحالف العربي بقسادة السعودية
صاروخًا باليستيًا أطلقته جماعة الحوثي قبل قليل باتجاه العاصمة السعهودية الرياض.
وأشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف العاصمة السعودية
الرياض بصاروخ أطلق من داخل الأراضية اليمنية، إلا أن الدفاع الجوي تمكن من إسقاطه".
وأضاف: "سمع سكان مدينة الرياض بوضوح صوت اعتراض الصاروخ فوق سماء العاصمة".
وأكد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب".
وقال: "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".