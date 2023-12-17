سعودي يقتل أمه وشقيقته ويحرق جثتهما لسبب صادم

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الداخلية
الأحد، 17-12-2023 01:39 م


أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).
أقدم / عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي - سعودي الجنسية - على قتل والدته / فوزية بنت طاهر بن محمد حكمي وشقيقته / أفنان - سعوديتي الجنسية - وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولاً إخفاء جريمته، وتعاطيه أقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ونظراً لشناعة الجريمة من قتله لوالدته وشقيقته، وما تبعها من حرق جثتيهما، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني فقد تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / عبدالرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي - سعودي الجنسية - يوم السبت 3 / 6 / 1445 هـ الموافق 16 / 12 / 2023م بمنطقة المدينة المنورة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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