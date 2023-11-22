الخميس 23 نوفمبر 2023
توقيت مصر 01:59 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الجنيه في خطر.. سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

فيديو فاضح يسبب ضجة.. كروان مشاكل والإعلامية إنجي عرايا في المطبخ

السعودية تعلن إعدام مقيم فلسطيني وتكشف جريمته

بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو إجبار سيدة لشابين على تقبيل قدميها وتعذيبهما بالكرباج

طرد ممثلة أجنبية من فيلم أمريكي بسبب دعمها القضية الفلسطينية

شاهد.. عقاب غريب من الشرطة للطلاب المتغيبين عن المدرسة بدولة عربية

رئيس وزراء إسرائيل السابق يصدم مذيعة "سي إن إن" بشأن الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء

إبادة جديدة.. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

آيتن عامر: احنا مع فلسطين.. بس لو مشتغلناش هنتحبس

حكم قضائب بحبس وزير كويتي 7 سنوات

السعودية تعلن إعدام مقيم فلسطيني وتكشف جريمته

IMG-20231122-WA0008
ا
الأربعاء، 22-11-2023 01:09 م

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عبدالرحمن محمد زهدي نعيم اعزيزة - فلسطيني الجنسية -، على قتل / سفر بن سعد بن حسن العمري - سعودي الجنسية -، وذلك بضربه على رأسه عدة مرات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن محمد زهدي نعيم اعزيزة - فلسطيني الجنسية - يوم الثلاثاء 7 / 5 / 1445هـ الموافق 21 / 11 / 2023م، بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

إقرأ ايضا

IMG-20231122-WA0013

شاهد.. عقاب غريب من الشرطة للطلاب المتغيبين عن المدرسة بدولة عربية

IMG-20231122-WA0005

رئيس وزراء إسرائيل السابق يصدم مذيعة "سي إن إن" بشأن الأنفاق أسفل مستشفى الشفاء

IMG-20231122-WA0004

إبادة جديدة.. جيش الاحتلال يهدد باقتحام المستشفى الإندونيسي خلال ساعات

أخبار متعلقة

IMG-20231114-WA0051

لماذا لا تقطع السعودية النفط عن أمريكا والغرب؟.. إعلامي شهير يرد

IMG-20231107-WA0005

السعودية.. القبض على لواء سابق بالجيش وعدد آخر من المسؤولين (تفاصيل)

IMG-20231030-WA0008

السعودية تعلن ضبط 6 نساء ظهرن في فيديو أثار الجدل بالمملكة

IMG-20231024-WA0006

وزير الطاقة السعودي: احنا بدو ونفتخر بذلك