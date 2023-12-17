مدرسة سعودية تفصل معلم مصري بسبب مباراة الأهلي واتحاد جدة

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المدرس المصري
الأحد، 17-12-2023 11:21 ص


أعلنت إدارة إحدى المدارس الأهلية بالرياض فصل معلم مصري، بعد نشره عبارات اعتبروها مشينة وغير لائقة بحق جماهير نادي الاتحاد، وأحالته للجهات الرسمية لاستكمال اللازم، وذلك بعد تحريض من حسابات سعودية ضد المصريين العاملين بالمملكة.

وقالت المدرسة خلال بيان رسمي: " تابعت إدارة المدارس ما تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول قيام أحد منسوبي المدارس المقيمين، من خلال حسابه الشخصي، بكتابة عبارات مشينة وغير لائقة بحق جماهير أحد الأندية السعودية وأحد العاملين بالوسط الرياضي".
وتابعت: "انطلاقاً من رفضنا القاطع لمثل هذه السلوكيات والإساءات والتجاوزات الخطيرة، فقد بادرت إدارة المدارس صباح هذا اليوم بفصل الموظف من العمل وإحالته للجهات
الرسمية لاستكمال التحقيقات اللازمة بحقه".

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