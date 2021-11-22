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سعودي يرتكب جريمة مروعة في إندونيسيا ضد زوجته

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الإثنين، 22-11-2021 03:08 م

كشفت صحيفة إندونيسية أن الشرطة الإندونيسية ألقت القبض على سعودي 29 عاماً، بتهمة قَتل زوجةه الإندونيسية البالغة من العمر 21 عاما، بالضرب وسكب مادة حارقة عليها حيث أشارت التقارير إلى أن الحروق في جسم الضحية بلغت 99% ، وذلك إثر خلافٍ عائلي نشب بينهما في منزلهما بمدينة سيانجور.
ووفقا لصحفية “radarsukabumi”، فإن المشتبه به خطط لجريمته قبل عدة أيام، حيث اشترى المادة الحارقة عن طريق أحد المتاجر الإلكترونية، لكنه نفى ذلك، وادعى خلال التحقيق معه أمس (الأحد)، أنه استخدم هذه المادة في تنظيف الأرضية.
وأفادت الشرطة بأن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى أن الجريمة وقعت بسبب شعور المتهم بالغيرة، مشيرةً إلى أنه حاول الفرار إلى خارج البلاد لكن تم القبض عليه في مطار “سوكارنو هاتا” في مدينة “تانجيرانج” أثناء قيامه بشراء تذكرة سفر إلى المملكة.
ولفتت إلى أنه تم ضبط المشتبه به بعد مرور 7 ساعات على وقوع الجريمة، وما يزال التحقيق مستمرا لكشف ملابسات الحادث.
 

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