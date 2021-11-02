الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
توقيت مصر 09:28 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زوجة ضحية الإسماعيلية: كان رايح يجيب عيش.. وهذا ما حدث

زوجته وأخته.. الكشف عن دوافع قيام شاب بقطع رأس جاره في الإسماعيلية

تعرف على سبب وفاة الأمير الشاب الذي فجع العائلة الملكية السعودية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث مع «كهربا» الأيام القادمة

مقتل عيد عوض «شبيه بيج رامي» في مشاجرة داخل قرية سياحية

تعرض طائرة سعودية لحادث اصطدام بمطار القاهرة وفتح تحقيق عاجل

السعودية تعلن تنفيذ القتل تعزيرًا بـ«مكي آل عبيد»

وفاء مكي تخرج عن شعورها على الهواء بعد سؤال بشأن سجنها 10 سنوات(فيديو)

إنفجار الأوضاع الأمنية في سوريا و إحتمالية مشاركة قوات "فاغنر"

ADS
 

زوجته وأخته.. الكشف عن دوافع قيام شاب بقطع رأس جاره في الإسماعيلية

download
القاتل
Native
الثلاثاء، 02-11-2021 09:15 ص

في جريمة مروعة اهتزت لها أرجاء الإسماعيلية ومصر بصفة عامة، أقدم شاب على قتل جاره وقطع رأسه بالسطور وحملها وسط الشارع أمام المارة.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين مقطع فيديو صادم يوثق عملية القتل التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد كلها.
تعرض اللقطات المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المهاجم وهو يقطع رأس الرجل في شارع طنطا بالإسماعيلية بساطور ثم يحمل رأسه ويلوح سلاحه الملطخ بالدماء بينما يمكن سماع صراخ المارة.
ووصلت قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة وأغلقت الطرق المؤدية له، كما تم منع المواطنين من ردم آثار دماء الضحية التي كانت موجودة في الشارع لحين وصول فريق النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة بدقة.
ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية "ضبط مهتز نفسيا بالإسماعيلية  سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان قام بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة".
وأضافت الوزارة أنه "بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجني عليه".
فيما كشفت مصادر سبب الجريمة، مشيرة إلى أن الجاني اتهم المجني عليه بالاعتداء على زوجة المتهم وأخته، فقام المتهم باستهدافه وقتله أمام المارة في الشارع انتقامًا منه.
 

إقرأ ايضا

2b5437f8b0

تعرف على سبب وفاة الأمير الشاب الذي فجع العائلة الملكية السعودية

ارشيفية

سحب رعدية وضباب علي هذه المناطق بالمملكة

5b74372d95a597795b8b45a2

السعودية تعلن تنفيذ القتل تعزيرًا بـ«مكي آل عبيد»