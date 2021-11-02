زوجته وأخته.. الكشف عن دوافع قيام شاب بقطع رأس جاره في الإسماعيلية

الثلاثاء، 02-11-2021
09:15 ص
في جريمة مروعة اهتزت لها أرجاء الإسماعيلية
ومصر بصفة عامة، أقدم شاب على
قتل جاره وقطع رأسه بالسطور وحملها وسط الشارع أمام المارة.
وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين مقطع فيديو صادم يوثق عملية
القتل التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد كلها.
تعرض اللقطات المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي المهاجم وهو
يقطع رأس الرجل في شارع طنطا بالإسماعيلية
بساطور ثم يحمل رأسه ويلوح سلاحه الملطخ
بالدماء بينما يمكن سماع صراخ المارة.
ووصلت قوات الشرطة إلى مسرح الجريمة وأغلقت الطرق المؤدية له، كما تم منع
المواطنين من ردم آثار دماء الضحية التي كانت موجودة في الشارع لحين وصول فريق
النيابة العامة لمعاينة آثار الجريمة بدقة.
ولاحقا أعلنت وزارة الداخلية "ضبط مهتز نفسيا بالإسماعيلية
سبق حجزه بإحدى المصحات للعلاج من الإدمان قام
بالتعدي بساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة".
وأضافت الوزارة أنه "بالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق
المجني عليه".
فيما كشفت مصادر سبب الجريمة، مشيرة إلى أن الجاني اتهم المجني عليه
بالاعتداء على زوجة
المتهم وأخته، فقام المتهم باستهدافه وقتله أمام المارة في
الشارع انتقامًا منه.