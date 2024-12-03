سعودية تنهي حياة زوجها رمياً بالرصاص أثناء نومه

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بإحدى الجانيات في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ".

أقدمت / وضيحاء بنت عبدالله بن ثنيان الشمري – سعودية الجنسية – على قتل زوجها خالد بن قريبان بن ثنيان الشمري – سعودي الجنسية – غيلة وذلك بإطلاق النار عليه أثناء نومه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب الجريمة, وبإحالتها إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقها حكم يقضي بثبوت ما نسب إليها وأن ما قامت به من قتل نفس محرمة آمنة على نفسها جرم عظيم وفساد في الأرض وقتلها حداً لقتلها زوجها عمدًا عدوانًا غيلة على وجه يأمن منها من غائلتها, وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانية / وضيحاء بنت عبدالله بن ثنيان الشمري – سعودية الجنسية – يوم الاثنين 1 / 6 / 1446 هـ الموافق 2 / 12 / 2024م بمنطقة الحدود الشمالية.