ارتكب فاحشة الزنا.. السعودية تعلن إعـ.دام أحمد النومسي

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / أحمد بن صنيتان بن حمد الرشود النومسي - سعودي الجنسية - على اغتصاب امرأة بفعل فاحشة الزنا بها بالقوة والإكراه، وحيازة الحشيش المخدر وتعاطيه.

وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه من فعل شنيع يعد من المحاربة لله وضربًا من ضروب الفساد في الأرض وأن يكون عقوبته القتل حدًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بإقامة حد الحرابة بحق المذكور وأن يكون ذلك بقتله.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / أحمد بن صنيتان بن حمد الرشود النومسي، يوم الاثنين بتاريخ 16 / 5 / 1446هـ الموافق 18 / 11 / 2024م بمنطقة القصيم.