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سرب طائرات إسرائيلية يصل إثيوبيا.. و«تل أبيب» تكشف الُمهمة

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طائرات إسرائيلية
 
الأربعاء، 11-11-2020 10:45 ص المصريون

وصل سرب طائرات مسيرة إسرائيلية إلى إثيوبيا، رفقة وفد إسرائيلي من المتخصصين والخبراء الزراعيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر تغريدة لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول بعثة من تل أبيب إلى إثيوبيا برفقة سرب طائرات مسيرة.
وأفادت خارجية تل ابيب أن البعثة تضمن خبراء زراعيين من إسرائيل إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد.
وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن بعثة من الخبراء الزراعيين وصلوا إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد الذي يهدد الأمن الغذائي في أديس أبابا، بواسطة "الدرونات".
وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع أفراد من الوزارة نفسها ومكتب رئيس الوزراء، على أن تقوم الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة على مداهمة الجراد الغازي ليلا.
 

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