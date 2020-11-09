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أيرلندا تحتفل بفوز بايدن لهذا السبب

سكان أيرلندا يحتفلون بفوز بايدن
سكان أيرلندا يحتفلون بفوز بايدن
 
الإثنين، 09-11-2020 12:59 م متابعات- أمينة عبد العال
احتفل أهالي بلدة بالينا الأيرلندية بفوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث أنها مسقط رأس أجداده .
وصرح رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن قائلا :" تفتخر أيرلندا بانتخاب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة ، لافتا إلي أنهم يفتخرون بكل أجيال النساء الأيرلنديات و الرجال الأيرلنديين و أسلافهم الذين أدت جهودهم وعبقريتهم إلي إثراء التنوع الذي يعزز أمريكا " .
و احتفل السكان بالعلم الأمريكي و صور لـ بايدن و نائبته كامالا هاريس في شوارع البلدة .
  جدير بالذكر أن إدوارد  بلويت جد باين الأكبر نشأ في بلدة السوق القديمة مسقط رأس ماري روبنسون أو رئيسة لأيرلندا ، وكان قد هاجر في الأربعينيات إلي مسقط رأس بايدن في سكرانتون بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة .  
 

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