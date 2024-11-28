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رغم وقف إطلاق النار.. قصف مدفعي للاحتلال على عيتا الشعب

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الخميس، 28-11-2024 10:27 ص

 

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل جنوبي لبنان تعرضتا ليلاً لقصف مدفعي "إسرائيلي".

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، قد قال إن قواته اعتقلت ٤ أشخاص اقتربوا من مواقعه في جنوب لبنان ويتم استجوابهم.

 

وأضاف جيش الاحتلال أنه منع تماما التنقل جنوب نهر الليطاني من الساعة الخامسة مساء اليوم حتى السابعة من صباح الغد.

 

وتابع: قواتنا لا تزال منتشرة في مواقعها بجنوب لبنان وفق بنود الاتفاق وستتعامل بحزم مع أي انتهاك.

 

وأعلن الجيش اللبناني أن قواته باشرت تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك استنادًا إلى "التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار ١٧٠١ الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".

 

وقال الجيش اللبناني في بيان له " وفي هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها.

 

 

كما دعت قيادة الجيش المواطنين العائدين إلى القرى والبلدات الحدودية في الجنوب، بخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون، إلى التجاوب مع توجيهات الوحدات العسكرية وعدم الاقتراب من المناطق التي توجد فيها قوات العدو الإسرائيلي، حفاظًا على سلامتهم، لا سيما أنهم قد يتعرضون لإطلاق نار من القوات المعادية.

 

 

ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، عمد الجيش اللبناني  الي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الانتشار في الجنوب وفق تكليف الحكومة اللبنانية، وتنفيذ مهماته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١.

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