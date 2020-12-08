رسالة عاجلة من الداخلية الكويتية لأمير البلاد

الثلاثاء، 08-12-2020
08:28 م
الطيب حسين
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويت
ي أنس الصالح الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح على إشادته برجال الشرطة.
وقالت وكالة الأنباء الكويت
ية الرسمية "كونت" إن يوزر الداحلية "وجه الشكر لأمير البلاد الشيخ نواف لإشادته بجهود رجال (الداخلية) في انتخابات مجلس الأمة ".
واليوم الثلاثاء، أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة الكويت
المستشار أحمد العجيل، عن خالص الشكر والتقدير لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة على ما بذلوه من جهد وتضحية لإتمام إنتخابات مجلس الأمة 2020 (البرلمان) بنجاح وبشفافية ونزاهة شهد لها القاصي والداني في ظل ظروف صحية استثنائية.